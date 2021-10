“Già si era notato”. Allarme rosso per Maria De Filippi: è successo durante l’ultima puntata di Amici 21 (Di lunedì 18 ottobre 2021) La nuova edizione di Amici ha finalmente visto la luce. I nuovi allievi sono pronti a stupire il pubblico con il loro talento e le loro storie. E sì che già in poche puntate se ne sono viste di ‘belle’. durante la diretta di una puntata di lunedì Maria De Filippi ha usato ad esempio il pugno durissimo con un cantante. Il giovane era già finito nel mirino di Anna Pettinelli che, in particolare, non sopporta quelli che non rispettano le regole. “Hai commesso diciassette infrazioni legate al cellulare, ciò vuol dire che hai guardato il cellulare oltre la mezz’ora che ti è concessa per i fatti tuoi” ha tuonato l’insegnante di Amici 21. Bersaglio del rimprovero è stato Inder che sembrava aver capito l’antifona. Invece Maria ha mostrato che ci sono state ulteriori ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) La nuova edizione diha finalmente visto la luce. I nuovi allievi sono pronti a stupire il pubblico con il loro talento e le loro storie. E sì che già in poche puntate se ne sono viste di ‘belle’.la diretta di unadi lunedìDeha usato ad esempio il pugno durissimo con un cantante. Il giovane era già finito nel mirino di Anna Pettinelli che, in particolare, non sopporta quelli che non rispettano le regole. “Hai commesso diciassette infrazioni legate al cellulare, ciò vuol dire che hai guardato il cellulare oltre la mezz’ora che ti è concessa per i fatti tuoi” ha tuonato l’insegnante di21. Bersaglio del rimprovero è stato Inder che sembrava aver capito l’antifona. Inveceha mostrato che ci sono state ulteriori ...

Morte di Luana, la mamma: "Era già rimasta impigliata"