GFVip, Miriana Trevisan e Nicola: interviene in diretta Andrea Casalino

GFVip 6, Aldo Montano riceve la prima sorpresa dalla moglie e dalla sua piccola Olimpia. Miriana Trevisan e Nicola Pisu una nuova coppia? interviene Casalino

Aldo Montano riceve la prima sorpresa da sua moglie Olga e un videomessaggio dalla sua piccola Olimpia. Miriana Trevisan è amore con Nicola Pisu? interviene dallo studio l'eliminato Andrea Casalino.

La sorpresa ad Aldo Montano

Ad addolcire la serata ci ha pensato il GF, con una sorpresa al campione olimpionico Aldo Montano, da parte di sua figlia Olimpia. Papà Montano ha ricevuto un dolcissimo videomessaggio della sua piccola che ormai non vede da un mese. Ma per lui le sorprese non sono finite, in giardino viene raggiunto da sua ...

