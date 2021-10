GFVip, la regia censura Jo Squillo per il white moment: ilarità sui social (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jo Squillo ha deciso di utilizzare molti dei momenti che la vedono protagonista nella casa del GFVip per lanciare dei messaggi. A volte però il suo attivismo è sembrato fuori contesto. LEGGI ANCHE:– GFVip, scivolone di Jo Squillo davanti alle telecamere, guarda Lo deve aver pensato anche il Grande Fratello, che con un cambio di regia repentino sembra aver voluto troncare il “white moment” di Jo Squillo. https://twitter.com/dul acivo/status/1449859522533761030La showgirl infatti ha organizzato nella casa un momento in cui si vedono i concorrenti vestiti di bianco a sostegno delle donne afghane. Proprio sul più bello però, si intuisce come la regia tolga l’audio a Jo Squillo ... Leggi su funweek (Di lunedì 18 ottobre 2021) Joha deciso di utilizzare molti deii che la vedono protagonista nella casa delper lanciare dei messaggi. A volte però il suo attivismo è sembrato fuori contesto. LEGGI ANCHE:–, scivolone di Jodavanti alle telecamere, guarda Lo deve aver pensato anche il Grande Fratello, che con un cambio direpentino sembra aver voluto troncare il “” di Jo. https://twitter.com/dul acivo/status/1449859522533761030La showgirl infatti ha organizzato nella casa uno in cui si vedono i concorrenti vestiti di bianco a sostegno delle donne afghane. Proprio sul più bello però, si intuisce come latolga l’audio a Jo...

