GFVip, Jo Squillo inizia lo sciopero della fame: ma c'è chi mangia di nascosto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip i concorrenti iniziano lo sciopero della fame, ma alcuni inquilini mangiano di nascosto. Al Grande Fratello Vip Jo Squillo ha proclamato l'inizio di uno sciopero della fame a favore di Chico Forti, italiano detenuto negli Stati Uniti condannato a morte, che si proclama da sempre vittima di un errore giudiziario. L'iniziativa di Jo Squillo però viene "macchiata" da alcuni partecipanti, che non resistono ai morsi della fame e vanno a mangiare di nascosto.

davidemaggio : Ricordate a Jo Squillo che non c'è bisogno di tirare in ballo una questione delicata come quella di Chico Forti per… - giorgiadipalo : RT @5Alessia: JO SQUILLO LANCIA UN MESSAGGIO PER LE DONNE IN AFGHANISTAN E LA REGIA PIENA STACCA ?????????????? #gfvip - fraa_5 : RT @johamangiato: Jo Squillo: 'Fate il digiuno per Chico Forti?' Raffaella: 'Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg' Sophie: 'F… - mandy___23 : RT @pazzeska6: se alfonso domani ci mostra le clip di jo squillo che mangia di nascosto gli facciamo fare il 60% di share #gfvip - GVCCILOUIS : RT @johamangiato: Jo Squillo: 'Fate il digiuno per Chico Forti?' Raffaella: 'Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg' Sophie: 'F… -