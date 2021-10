GF Vip: soleil ha avvelenato i coinquilini? Le accuse (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ma, intanto, nella Casa più spiata d’Italia continuano ad arrivare colpi di scena. Di recente è stata di nuovo soleil Sorge a tornare al centro dell’attenzione ma i motivi sono davvero assurdi: la donna, infatti, è stata accusata di aver “avvelenato ” i suoi coinquilini. Sin dal suo ingresso nella Casa le cose per soleil sono state difficili e, infatti, l’ex tronista ha dovuto fare i conti con le resistenze del pubblico e con le accuse dei suoi coinquilini. La donna, però, sembra aver trovato la sua dimensione e, con Alex Belli e Davide Silvestri al suo fianco, continua la sua avventura determinata e fiera. In queste ore, però, la donna è tornata a far parlare di sé per un motivo davvero atipico. Secondo il ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ma, intanto, nella Casa più spiata d’Italia continuano ad arrivare colpi di scena. Di recente è stata di nuovoSorge a tornare al centro dell’attenzione ma i motivi sono davvero assurdi: la donna, infatti, è stata accusata di aver “” i suoi. Sin dal suo ingresso nella Casa le cose persono state difficili e, infatti, l’ex tronista ha dovuto fare i conti con le resistenze del pubblico e con ledei suoi. La donna, però, sembra aver trovato la sua dimensione e, con Alex Belli e Davide Silvestri al suo fianco, continua la sua avventura determinata e fiera. In queste ore, però, la donna è tornata a far parlare di sé per un motivo davvero atipico. Secondo il ...

