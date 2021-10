GF Vip | Nicole e Miriana | l’età la blocca e la spaventa

(Di lunedì 18 ottobre 2021) TraTrevisan e Nicola Pisu sembra essere nato del tenero. I due sono sempre più vicini e gran parte del pubblico fa il tifo per loro, così come molti vipponi. L’ex di Pago, però, sembra aver tirato il freno a causa della grande differenza di età che li divide. “Lei deve rimanere per stare con me“. aveva detto Nicola Pisu dopo la scorsa puntata, dopo aver scoperto che la Trevisan era stata nominata. “Se esci tu esco anche io“. aveva poi rivelato alla diretta interessata, che era stata molto colpita dalle sue parole. La donna, però, sembra aver frenato un po’, dicendosita soprattutto a causa della differenza di età tra lei e il ragazzo che, ormai, ha confessato di essere innamorata di lei. Come andranno le cose tra loro nei prossimi giorni?Trevisan frena con Nicola Pisu “Io voglio aspettare un po’”. ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Nicole

Più Sani Più Belli

... sul trono di Uomini e Donne sono rimaste Andrea, reduce da un bacio con Ciprian , Roberta ... GF2021, Adoratamente con stile/ Marchesa d'Aragona "triplo orrore per Gianmaria - Sophie e ......più apprezzati a livello internazionale? Mila Suarez "Ad Alex Belli piace Soleil Sorge"/ "Al GF...ORLANDO/ "Ballando? Esperienza bellissima: mi sono sentita una principessa" Manuela Lamanna, ...L'attore, in una recente intervista, ha raccontato di quando lui e la moglie di Paolo Bonolis si scambiarono un bacio... per questioni lavorative.Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip che, come sempre, si preannuncia essere ricca di emozioni e di sorprese. E sarà sicuramente una sorpresa quella che faranno i d ...