GF Vip, Miriana Trevisan “scarica” Nicola Pisu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo un iniziale avvicinamento fatto di coccole, baci sulla guancia e dichiarazioni importanti, all’ennesimo tentativo di Nicola Pisu di baciarla, Miriana Trevisan si è tirata indietro. Nonostante fino a qualche giorno fa sembrasse interessata anche lei al figlio di Patrizia Mirigliani, l’ex moglie di Pago ha letteralmente “scaricato” il ragazzo, dichiarando di non sentirsela assolutamente di cominciare una relazione nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La sua freddezza e il suo volersi staccare anche fisicamente da Nicola, non hanno scoraggiato il ragazzo, che si è detto innamorato di lei ancora più deciso a riconquistarla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Clarissa Selassiè sente una donna urlare nella casa: presenza paranormale o incursione? Ecco la verità ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo un iniziale avvicinamento fatto di coccole, baci sulla guancia e dichiarazioni importanti, all’ennesimo tentativo didi baciarla,si è tirata indietro. Nonostante fino a qualche giorno fa sembrasse interessata anche lei al figlio di Patrizia Mirigliani, l’ex moglie di Pago ha letteralmente “to” il ragazzo, dichiarando di non sentirsela assolutamente di cominciare una relazione nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La sua freddezza e il suo volersi staccare anche fisicamente da, non hanno scoraggiato il ragazzo, che si è detto innamorato di lei ancora più deciso a riconquistarla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Clarissa Selassiè sente una donna urlare nella casa: presenza paranormale o incursione? Ecco la verità ...

Advertising

Heidy_VIP_ : Miriana mi ha rotto le palle con sta differenza d'età. Se non te la senti, tronca e basta. Tutte ste parole inutili… - fainformazione : “Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu” Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu: parola di A… - fainfocultura : “Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu” Miriana Trevisan non è innamorata di Nicola Pisu: parola di A… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, meno votato tra Raffaella, Miriana, Soleil e Sophie: cosa dicono i sondaggi #gfvip - blogtivvu : Andrea Casalino dopo il GF Vip: “Miriana Trevisan vuole me non Nicola Pisu!” -