GF Vip, cosa faceva Alfonso Signorini prima di diventare famoso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo conosciamo soprattutto come giornalista e conduttore del GF Vip, ma Alfonso Signorini prima svolgeva tutt’altra professione. Il suo nome è inevitabilmente associato al ‘gossip’ e non potrebbe essere altrimenti visto che nulla gli sfugge sulla vita privata dei Vip. Un talento il suo che l’ha portato a dirigere un giornale autorevole in questo settore: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo conosciamo soprattutto come giornalista e conduttore del GF Vip, masvolgeva tutt’altra professione. Il suo nome è inevitabilmente associato al ‘gossip’ e non potrebbe essere altrimenti visto che nulla gli sfugge sulla vita privata dei Vip. Un talento il suo che l’ha portato a dirigere un giornale autorevole in questo settore: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ElisaDiGiacomo : GF Vip, Clarissa rivela a Soleil cosa dice di lei Manila: 'Fingevi per avere clip' - domthewizard : @SandroSca @ilcontemax7 Se c'è una cosa che devo contestare al presidente è questa: invitiamo un sacco di vip allo… - annastellare : RT @mattino5: Emozioni per Amedeo Goria, Miriana in love. Cosa succederà questa sera in prima serata? #GFVIP #Mattino5 - mattino5 : Emozioni per Amedeo Goria, Miriana in love. Cosa succederà questa sera in prima serata? #GFVIP #Mattino5 - Novella_2000 : Clarissa Selassié smaschera Manila con Soleil e le racconta cosa dice di lei in stanza #gfvip -