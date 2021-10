GF Vip | Antonello Pisu è il padre di Nicola | sapete qual è il suo lavoro?

(Di lunedì 18 ottobre 2021)sta conquistando sempre di più il pubblico del GF Vip: la madre del concorrente è Patrizia Mirigliani, ma conoscete suo? E’ una delle scoperte di questa edizione del Grande Fratello Vip:sta regalando tante emozioni e siamo certi che ha ancora tanto da dare in questa esperienza. Un’esperienza arrivata dopo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip Antonello

SoloGossip.it

Lei è impegnata all'interno del Grande Fratelloe i due hanno... Terzo appuntamento in ... per la regia diRonga. Si prosegue poi s abato 5 e domenica 6 febbraio con Isa Danieli e ......della quinta puntata Carlo Conti procede spedito nel condurre la gara che coronerà vincitore il... Francesca Alotta : Anastacia; Ciro Priello : Tiziano Ferro; Simone Montedoro :Venditti; ...Nicola Pisu sta conquistando sempre di più il pubblico del GF Vip: la madre del concorrente è Patrizia Mirigliani, ma conoscete suo padre?La polizia britannica: "L'omicidio del deputato Amess è terrorismo" dal nostro corrispondente Antonello Guerrera. Le autorità parlano di "possibile matrice islamista" per le 17 coltellate sferrate da ...