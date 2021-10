GF Vip: Antonella Mosetti Racconta il Dramma Vissuto con Aldo Montano! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Grande Fratello Vip: intervistata dal settimanale Chi, Antonella Mosetti Racconta la tragedia affrontata con Aldo Montano, dopo le inaspettate parole di lui. Ecco che cosa è successo… Aldo Montano è uno dei concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dal momento del suo ingresso in casa, Antonella Mosetti ha Raccontato più volte di aver avuto una relazione con lui. L’atleta, però, l’aveva definita di poco conto. La Mosetti, invece, spiega che non è assolutamente così e che insieme hanno condiviso qualcosa di veramente tragico. Grande Fratello Vip: Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno perso due bambini! Il pubblico è ormai venuto a conoscenza del fatto che la ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Grande Fratello Vip: intervistata dal settimanale Chi,la tragedia affrontata conMontano, dopo le inaspettate parole di lui. Ecco che cosa è successo…Montano è uno dei concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dal momento del suo ingresso in casa,hato più volte di aver avuto una relazione con lui. L’atleta, però, l’aveva definita di poco conto. La, invece, spiega che non è assolutamente così e che insieme hanno condiviso qualcosa di veramente tragico. Grande Fratello Vip:Montano hanno perso due bambini! Il pubblico è ormai venuto a conoscenza del fatto che la ...

Advertising

DAndthediamonds : @trash_italiano 4 antonella miglior concorrente del gf vip 5 2 1 6 3 - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi pronta a entrare nella Casa? La rivelazione di Sophie Codegoni - VideotecaSanti : In mancanza di un account dedicato a questo, prendete questo thread come un Antonella Elia out of context (Nel vi… - MondoTV241 : GF Vip 6, Corona colpisce ancora, Antonella Fiordelisi entra nella Casa ? #antonellafiordelisi #gfvip… -