GF VIP: ALEX BELLI SVELA A CARMEN RUSSO COSA HA DETTO KATIA RICCCIARELLI SUL SUO CONTO (Di martedì 19 ottobre 2021) ALEX e CARMEN si confrontano sul litigio avvenuto con KATIA Ricciarelli: “ti dico io COSA ha DETTO davvero” Al termine della puntata CARMEN RUSSO non riesce a spiegarsi il motivo di tanto astio da parte di KATIA Ricciarelli: “per ora è impuntata con me”, dice la ballerina ad ALEX BELLI. L’attore, però, la blocca e inizia a raccontare i retroscena del litigio e COSA ha DETTO KATIA durante la partita a biliardo di cui si è tanto discusso durante la diretta di questa sera. “KATIA si è lamentata che tu e Jo foste lì a chiacchierare mentre lei giocava a biliardo – confessa BELLI. Appena siete andate via sosteneva che stavate lì sedute a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021)si confrontano sul litigio avvenuto conRicciarelli: “ti dico iohadavvero” Al termine della puntatanon riesce a spiegarsi il motivo di tanto astio da parte diRicciarelli: “per ora è impuntata con me”, dice la ballerina ad. L’attore, però, la blocca e inizia a raccontare i retroscena del litigio ehadurante la partita a biliardo di cui si è tanto discusso durante la diretta di questa sera. “si è lamentata che tu e Jo foste lì a chiacchierare mentre lei giocava a biliardo – confessa. Appena siete andate via sosteneva che stavate lì sedute a ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip: Mila Suarez attacca Alex Belli - #Suarez #attacca #Belli - CemilTa03724797 : RT @alexmagnicxc: Lezioni di 'squirtamento ' dallo zio.Alex. la signora in questione è Loretta di Fiano Romano RM . New entry centoxcento… - zazoomblog : Alex Belli: chi è età carriera ex moglie figli matrimonio Instagram chi è la moglie Grande Fratello Vip - #Belli:… - infoitcultura : GF Vip 6, 'Alex Belli attratto da una concorrente': parla la ex fidanzata - infoitcultura : Grande Fratello Vip: 'Ad Alex Belli piace Soleil Sorge. Lui è infedele' parla l'ex fidanzata dell'attore -