Gf Vip 6, undicesima puntata: Soleil Sorge trionfa al televoto, sorprese per Aldo Montano e Katia Ricciarelli, i nominati sono… (Di martedì 19 ottobre 2021) È appena terminata l'undicesima puntata del Gf Vip 6 con l'ormai consueto appuntamento del lunedì. Al timone come sempre Alfonso Signorini, accompagnato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La serata ha preso il via con il capitolo dedicato alle diatribe nate all'interno della Casa. In particolare, si è parlato del rapporto tra Raffaella Fico, Davide Silvestri e Soleil Sorge, che ha definito la Fico 'viperella'. Silvestri dal canto suo ha affermato senza remore che non ha alcun interesse a instaurare un legame né con Raffaella, né tanto meno con Ainett Stephens. Momento molto emozionante poi per Aldo Montano che ha prima visto alcune immagini di sua figlia Olimpia e poi ha incontrato la moglie Olga Plachina che ha detto al marito: Mi manchi tanto, però devi andare ...

