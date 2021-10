GF Vip 6 | scoop sul concorrente sposato | “Non tutti sanno che con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono giornate parecchio dense al Grande Fratello Vip. Nella casa ultimamente abbiamo assistito a di tutto. L’ultima riguarda il ‘palo’ rimediato da Gianmaria Antinolfi. A quanto pare Sophie Codegoni ha rivelato a Francesca Cipriani e Raffalla Fico che il vippone non rientra nei suoi ideali: ““Mi dispiace molto perché si è aperto. Mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere, ma non è il mio tipo. Mi spiace averlo illuso”. E dire che il bel Gianmaria era arrivato perfino a lasciare la – ormai ex – fidanzata Greta Mastroianni in diretta. Quest’ultima dal suo canto aveva paragonato il cuore di Antinolfi ad una fermata della metropolitana. C’è stato anche spazio per un toccante racconto da parte di Manuel Bortuzzo della possibilità di tornare a camminare. Ma lodi queste ultime ore lo ha lanciato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Una ...