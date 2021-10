Genoa | Zangrillo presidente è ormai cosa fatta Galliani lo promuove | “Perfetto per il Grifone”

Advertising

DiMarzio : #Genoa, #Zangrillo è un forte candidato per rappresentare società dopo il closing - infoitsport : Genoa, salgono le quotazioni di Alberto Zangrillo per la presidenza - squopellediluna : Secondo indiscrezioni di stampa, il medico è destinato a prendere il posto di Enrico Preziosi come presidente del G… - MilanWorldForum : Zangrillo verso la presidenza del Genoa Le news -) - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Signorelli: 'Genoa, Zangrillo è di spessore. E la squadra sta lottando col cuore' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Zangrillo

Andrea Schiappapietra per 'La Stampa' albertoallo stadio a vedere ilIl candidato presidente, il genoano rappresentativo destinato a prendere il posto di Enrico Preziosi fa il medico da una vita. E di calcio non si è mai occupato ...... porterà al passaggio delle quote azionarie delda Enrico Preziosi ai nuovi proprietari, ... in queste ore è balzato in pole position quello del professor, grandissimo tifoso genoano ...Salgono le quotazioni di Alberto Zangrillo per la carica di presidente del Genoa. Il medico personale di Silvio Berlusconi e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione all'ospedale San Raffaele ...Il Genoa di questo avvio di campionato come le sembra? E' stato importante che sia rimasto, speriamo che continui così' E la squadra sta lottando col cuore'. vedi letture. La concreta ipotesi del dott ...