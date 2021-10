Furto in casa della vip, bottino da oltre 100mila euro. Cosa hanno portato via (Di lunedì 18 ottobre 2021) I ladri sono entrati in azione in un orario compreso tra le 22 e le 3 di notte. hanno agito indisturbati e, con molta probabilità, sapevano di esserlo. Di certo non hanno approfittato di incauti post sul seguitissimo profilo Instagram della 31enne fashion blogger. Ad ogni modo, non c’era antiFurto e hanno colpito. Entrando dalla porta-finestra del salone e uscendo dal retro. hanno portato via borse e accessori Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. E anche cinque orologi preziosi Patek Philippe e Rolex. La vittima non ha quantificato il valore della merce rubata, che dovrebbe aggirarsi sui 100mila euro. Si è accorta del Furto intorno alle 3 di lunedì notte 18 ottobre al suo ritorno a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) I ladri sono entrati in azione in un orario compreso tra le 22 e le 3 di notte.agito indisturbati e, con molta probabilità, sapevano di esserlo. Di certo nonapprofittato di incauti post sul seguitissimo profilo Instagram31enne fashion blogger. Ad ogni modo, non c’era anticolpito. Entrando dalla porta-finestra del salone e uscendo dal retro.via borse e accessori Chanel, Prada, Gucci, Louis Vuitton. E anche cinque orologi preziosi Patek Philippe e Rolex. La vittima non ha quantificato il valoremerce rubata, che dovrebbe aggirarsi sui. Si è accorta delintorno alle 3 di lunedì notte 18 ottobre al suo ritorno a ...

