Furto a casa dell'influencer Chiara Biasi: svaligiato l'appartamento di Milano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad accorgersene la stessa Biasi nella notte del 18 ottobre Brutta sorpresa per l'influcer e fashion blogger Chiara Biasi. Nella notte i ladri si sono infatti intrufolati nella sua abitazione milanese (in zona centro) entrando da due finestre del salone. L'ex fidanzata del calciatore Simone Zaza si è accorta di quanto successo al ritorno da una serata con amici nella notte del 18 ottobre. I malintenzionati, probabilmente, sono andati a colpo sicuro e hanno fatto un ricco bottino. Un bottino composto da cinque orologi di lusso, Rolex Patek Philippe e una decina di borse e valige di Prada, Gucci e Chanel. La Biasi aveva lasciato anche la televisione accesa e le luci ma, tornado a casa ha trovato tutto spento. Nessuna forzatura, invece, per quanto riguarda la porta che era regolarmente chiusa.

