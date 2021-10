Francesco Oppini, la fidanzata Luana morta 15 anni fa: chi era e cosa è successo? Il ricordo di Alba Parietti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, ha ricordato la fidanzata Luana, morta 15 anni fa. Il trentanovenne è salito alle luci della ribalta grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Durante il reality, molto chiacchierata fu la sua splendida amicizia con Tommaso Zorzi, ma l’uomo aveva regalato anche altre forti... Leggi su donnapop (Di lunedì 18 ottobre 2021), il figlio di, ha ricordato la15fa. Il trentanovenne è salito alle luci della ribalta grazie alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Durante il reality, molto chiacchierata fu la sua splendida amicizia con Tommaso Zorzi, ma l’uomo aveva regalato anche altre forti...

