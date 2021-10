Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor | la testimonianza di Benjamin Mascolo e le accuse di falsità

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sembrano essere stati momenti davvero terribili quelli vissuti da, che ieri ha raccontato di essere statodaa Roma. Il campione di MMA lo avrebbe colpito in pieno volto, causandogli la rottura del labbro e non solo. Nelle ultime ore,ha voluto fornire la suasull’accaduto, condividendo con i fan il racconto dell’episodio di violenza ai danni del cantante. Proprio la voce de “Il capitano uncino” si è detto molto arrabbiato per lericevute in questi giorni da chi ritiene abbia inventato tutto.da: parla ...