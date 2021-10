Francesco Facchinetti addolorato | scomparso il cagnolino Ardi

Leggi su solodonna

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo l’aggressione perè arrivato un altro momento molto complicato da affrontare. Questa mattina, infatti, è venuto a mancare il suo, che da 15 anni era un compagno inseparabile: “Grazie per aver accudito i miei figli”, ha scrittoin un lungo messaggio d’addio. Momento davvero complicato per. Dopo tutte le polemiche che ci sono state in seguito all’aggressione subita solo due Articolo completo: dal blog SoloDonna