Foxconn e Stellantis lanciate verso l’elettrico Mappa delle “gigafactories”

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Accelerazioni nell’industria di veicoli elettrici (EV). Nel giorno in cui il gigante tech taiwanesepresenta i suoi primi tre prototipi, preparandosi a diventare un punto cardine del settore, l’automaker europeoe la divisione di batterie della taiwanese LG annunciano una joint venture per costruire una maxi-fabbrica di batterie negli Stati Uniti. Sono due eventi paralleli ma intrecciati, che descrivono la corsa a porre le basi del successo in uno dei settori più promettenti dei prossimi anni. Gli attori industriali sanno che per rimanere competitivi durante la transizione verde (e la rivoluzione manifatturiera che ne deriva per gli automaker) dovranno puntare su ricerca e sviluppo e poter contare su un adeguato approvvigionamento di batterie, la tecnologia-piattaforma degli EV. Lo sa bene la Cina, che secondo gli analisti di ...