Forza nuova | anarchici | portuali | i tre standard di Lamorgese

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Come si dice: a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Bene. Sbollita la rabbia elettorale e passata la democraticissima manifestazione antifascista della Cgil, è il momento di valutare un fattore. Passato inosservato ai più. Come noto una settimana fa i no green pass si sono radunati a Roma. C’erano migliaia di persone normali, mica un reggimento di fascisti, che non si riconoscono nelle politiche del governo. A capo della nutrita maionese ideologica s’è auto-eletto un manipolo di neofascisti di, capitanati da Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che prima hanno annunciato dal palco di voler assediare la Cgil, poi si sono mossi in corteo (non autorizzato), sono arrivati indisturbati difronte al palazzo di Landini e lo hanno messo a soqquadro. Pestando lungo il cammino i poliziotti. Cioè che è emerso nei giorni successivi è ...