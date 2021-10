Fortnite | nuova skin disponibile gratis | ecco cosa fare per sbloccarla

Leggi su inews24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ancora novità in arrivo su. È stata annunciata unaspettacolare,con questo metodo Il mondo diè in continua evoluzione. Ad ormai qualche settimana dall’arrivo del Capitolo 2, Epic Games ha in cantiere diverse novità che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Si parla chiaramente die collaborazioni L'articolo proviene da Inews.it.