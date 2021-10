Fondi, cambia il programma triennale delle Opere pubbliche: inseriti nuovi progetti (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il programma triennale delle Opere pubbliche tornerà in Consiglio Comunale nella prima seduta utile, dopo essere stato, giorni fa, discusso e aggiornato rispetto a diversi nuovi progetti approvati dalla Giunta e proposti alla Commissione Consiliare competente”. Il Presidente Mariano Di Vito ha illustrato le proposte di modifica riguardanti i seguenti progetti: “Lavori di completamento della palestra dell’Istituto comprensivo Garibaldi e del manto di impermeabilizzazione dell’importo di 200mila euro; Piano per la mobilità ed accessibilità a supporto della fruizione turistica Capratica – Lago Lungo dell’importo di 487mila e 186,09 euro; Ripascimento costruttivo e manutentivo del litorale nel tratto costiero a nord e a sud del canale pedemontano, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Iltornerà in Consiglio Comunale nella prima seduta utile, dopo essere stato, giorni fa, discusso e aggiornato rispetto a diversiapprovati dalla Giunta e proposti alla Commissione Consiliare competente”. Il Presidente Mariano Di Vito ha illustrato le proposte di modifica riguardanti i seguenti: “Lavori di completamento della palestra dell’Istituto comprensivo Garibaldi e del manto di impermeabilizzazione dell’importo di 200mila euro; Piano per la mobilità ed accessibilità a supporto della fruizione turistica Capratica – Lago Lungo dell’importo di 487mila e 186,09 euro; Ripascimento costruttivo e manutentivo del litorale nel tratto costiero a nord e a sud del canale pedemontano, ...

