Fisichella: “È la sinistra che non fa i conti con la storia. Meloni lontana da fascismo e neofascismo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Non mi pare proprio che la Meloni si sia posta sostanzialmente o politicamente sul terreno del fascismo o di quei movimenti che si definiscono con nostalgie neofasciste. Credo, al contrario, che sia stata abbastanza esplicita nel ribadirne la distanza, soprattutto negli ultimi tempi». A parlare così è Domenico Fisichella, che fu tra gli artefici della trasformazione del Msi in An e della “svolta di Fiuggi” tanto evocata in questi giorni per sostenere la tesi di un ritorno al passato remoto di Meloni. Una tesi contestata fermamente da Fisichella, per il quale piuttosto questo continuo allarme fascismo, aizzato dalla sinistra a quasi ottant’anni dalla sua fine, pone degli interrogativi sulla democrazia italiana: «O ha radici molto deboli oppure – ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) «Non mi pare proprio che lasi sia posta sostanzialmente o politicamente sul terreno delo di quei movimenti che si definiscono con nostalgie neofasciste. Credo, al contrario, che sia stata abbastanza esplicita nel ribadirne la distanza, soprattutto negli ultimi tempi». A parlare così è Domenico, che fu tra gli artefici della trasformazione del Msi in An e della “svolta di Fiuggi” tanto evocata in questi giorni per sostenere la tesi di un ritorno al passato remoto di. Una tesi contestata fermamente da, per il quale piuttosto questonuo allarme, aizzato dallaa quasi ottant’anni dalla sua fine, pone degli interrogativi sulla democrazia italiana: «O ha radici molto deboli oppure – ...

