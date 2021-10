Fiorentina, ‘The Sun’: Newcastle e Tottenham pronte a darsi battaglia per Vlahovic (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Fiorentina questa sera chiuderà l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 nel posticipo contro il Venezia, ma in casa viola continuano insistentemente a susseguirsi le voci di mercato. Il diretto interessato è ovviamente Dusan Vlahovic, corteggiato da tutte le big d’Europa, comprese Milan, Inter e Juventus. Stando a quanto riportato dal ‘The Sun’, in Premier League Newcastle e Tottenham sarebbero pronte a dar vita ad un’accesa sfida pur di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante serbo, che ha deciso di non rinnovare con la società toscana. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laquesta sera chiuderà l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022 nel posticipo contro il Venezia, ma in casa viola continuano insistentemente a susseguirsi le voci di mercato. Il diretto interessato è ovviamente Dusan, corteggiato da tutte le big d’Europa, comprese Milan, Inter e Juventus. Stando a quanto riportato dal, in Premier Leaguesarebberoa dar vita ad un’accesa sfida pur di assicurarsi le prestazioni dell’attaccante serbo, che ha deciso di non rinnovare con la società toscana. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, 'The Sun': #Newcastle e #Tottenham pronte a darsi battaglia per #Vlahovic - sportli26181512 : 'Sirene inglesi per #Vlahovic: duello Newcastle-#Tottenham': Secondo The Sun l'attaccante della #Fiorentina sarebbe… - polem0s : @Pirichello Domani disegna calcio in venezia fiorentina remember the name - The_Aktor : RT @YvanGoSlow24: Abbiamo ribaltato Verona, Sassuolo e Fiorentina (ultime due dove abbiamo giocato in maniera OSCENA il primo tempo). Recup… - The__Musti : @commutativa Giocava alla Fiorentina. Un grande, stava in aeroporto a Fiumicino per andare in Egitto (avevamo il ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina ‘The Koulibaly nunn''a facette bbona a nnisciuno - ilNapolista IlNapolista