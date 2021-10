Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo migliorare, ma lo sapevamo da prima» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato della sconfitta dei viola in casa del Venezia: le dichiarazioni Vincenzo Italiano, mister della Fiorentina, ha analizzato ai microfoni di DAZN il ko con il Venezia. PASSO INDIETRO – «Dal punto di vista del risultato sicuramente. La partita è stata quella che avevamo preparato, nel primo tempo abbiamo giocato nella loro metà campo ma senza essere conreti. Facciamo fatica negli ultimi 16 metri, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non mi fermo al risultato, la prestazione è stata buona. Ma è lunga, c’è ancora molto lavoro da fare, Dobbiamo migliorare e lo sapevamo da prima». CALO NELLA RIPRESA – «Primo tempo ottimo, l’unica disattenzione ci è costata cara. Nel secondo tempo meno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vincenzo, tecnico della, ha parlato della sconfitta dei viola in casa del Venezia: le dichiarazioni Vincenzo, mister della, ha analizzato ai microfoni di DAZN il ko con il Venezia. PASSO INDIETRO – «Dal punto di vista del risultato sicuramente. La partita è stata quella che avevamo preparato, nel primo tempo abbiamo giocato nella loro metà campo ma senza essere conreti. Facciamo fatica negli ultimi 16 metri, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non mi fermo al risultato, la prestazione è stata buona. Ma è lunga, c’è ancora molto lavoro da fare,e loda». CALO NELLA RIPRESA – «Primo tempo ottimo, l’unica disattenzione ci è costata cara. Nel secondo tempo meno ...

Advertising

laura01543163 : Oggi Italiano ha fatto sì che la Fiorentina ricordasse come si giocava l’anno scorso. Disastroso. Callejon va regal… - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: Vlahovic disastroso e Sottil ingenuo. Riflessioni da fare per mister Italiano: VENEZI… - LaMadreBadessa : @eddegl7 Ok ma hai sentito le dichiarazioni di #Italiano ?Quelle sí che lasciano perplessi: per lui la squadra ha g… - tuttonapoli : Fiorentina, Italiano accusa: 'Partita sempre in mano. Sconfitti per una disattenzione” - Fantacalcio : Fiorentina, Italiano: 'Puniti da una disattenzione. Su Sottil...' -