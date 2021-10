(Di lunedì 18 ottobre 2021) Poteva essere una seratona, con la possibilità di agganciare la Roma al quarto posto, invece è diventata una serataccia. Con partita finita inper due falli inutili di Sottil, il secondo dei quali gli è costato fatalmente il rosso. Quarta sconfitta per la, adalla scaltraneo promossa di Paolo Zanetti. Che ha superato Vincenzoin tattica e strategia L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Fiorentina in dieci battuta a Venezia (1-0). Vlahovic bloccato, Italiano sbaglia formazione. Pagelle - tuttonapoli : Altro ko della Fiorentina che crolla a Venezia e chiude in dieci uomini: termina 1-0

Il Venezia ospita la Fiorentina per il posticipo del lunedì dell'ottava giornata di Serie A. I lagunari conquistano la vittoria. I viola rimangono in dieci per l'espulsione di Sottil al 77' e, nonostante gli sforzi, non riescono a recuperare. Gli arancioneroverdi di Zanetti salgono così a quota 8 punti in classifica, agganciando Torino, Verona e Sassuolo, i toscani di Italiano restano invece fermi a 12.