Fiorentina | cori dei tifosi viola contro Vlahovic dopo la sfida col Venezia

Advertising

claudioruss : All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona uno striscione di supporto al difensore del #Napoli Kalidou… - CarriaggioM : RT @claudioruss: All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona uno striscione di supporto al difensore del #Napoli Kalidou #Koulibaly, in… - Dionigi64 : RT @claudioruss: All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona uno striscione di supporto al difensore del #Napoli Kalidou #Koulibaly, in… - MattBest__ : RT @claudioruss: All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona uno striscione di supporto al difensore del #Napoli Kalidou #Koulibaly, in… - thomasmmr : RT @claudioruss: All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona uno striscione di supporto al difensore del #Napoli Kalidou #Koulibaly, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina cori

La Nazione

Firenze, 18 ottobre 2021 - L'ormai sempre più probabile divorzio tra Vlahovic e lasi riflette sui tifosi. Al termine della sfida persa dai viola contro il Venezia allo stadio "Penzo" per 1 - 0 c'è stato un momento di tensione tra gli stessi supporter e l'attaccante serbo.In seguito airazzisti al termine di- Napoli. Ecco il testo: 'Simme tutt'africani nuje napulitani!'.L'unico pass è la Costituzione'. Forti critiche all'Università di Firenze durante la manifestazione dei 'No green pass'. Più volte la gestione del polo accademico è stata messa in discussione dagli st ...Francesco Tagliente, ex questore di Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione riguardo il Daspo di 5 anni dato al tifoso della Fiorentina che ha tributato cori a sfondo razziale nei rig ...