Fine del blocco licenziamenti al 31 ottobre | cosa accade dopo?

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladeldei, introdotto per contenere le ricadute socio – economiche dell’emergenza COVID-19, arriverà il prossimo 31per le aziende destinatarie di: 28 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) o Assegno ordinario erogato dal FIS previste dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021) dal 1° aprile al 31 dicembre 2021; Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) pari a 120 giorni introdotta sempre dal D.l. “Sostegni” dal 1° aprile al 31 dicembre 2021. Il 31sarà inoltre l’ultimo giorno di vigenza dello stop aiper i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati con i codici ATECO 13, 14 e 15, in particolare: Industrie tessili; Confezioni di articoli di abbigliamento, ...