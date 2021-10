Fidelis Andria-Avellino 1-1, Forte: “Siamo rammaricati, ora a Catania per vincere” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'Avellino al termine della sfida contro la Fidelis Andria: 1-1 il risultato finale Leggi su mediagol (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dell'al termine della sfida contro la: 1-1 il risultato finale

Advertising

MRB_it : ?? Le designazioni arbitrali della 10a Giornata del girone C di Serie C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - Tarantonews24 : ???PARTITA LA PREVENDITA: fino alle 21.00 di mercoledì 20 ottobre saranno in vendita i tagliandi per il match intern… - MRB_it : ? #TarantoFidelisAndria E' partita la vendita dei biglietti per la sfida contro la Fidelis Andria #MondoRossoBlù… - IamCALCIO : 'Abbiamo concesso campo al Catanzaro, partita difficile', le parole di Laterza dopo la sconfitta esterna. Mercoled… - MRB_it : ?? Le parole del tecnico della Fidelis Andria dopo il pari contro l'#Avellino #MondoRossoBlù #MRB #SerieC -