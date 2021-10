Festa del cinema di Roma: Zerocalcare presenta 'Strappare Lungo I Bordi' - Il video diario della quinta giornata (Di lunedì 18 ottobre 2021) quinta giornata alla Festa del cinema di Roma. Zerocalcare presenta la sua attesa serie Netflix 'Strappare Lungo i Bordi'. Nella selezione ufficiale è stata la volta del disaster movie norvegese 'The ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 ottobre 2021)alladeldila sua attesa serie Netflix ''. Nella selezione ufficiale è stata la volta del disaster movie norvegese 'The ...

Advertising

IlContiAndrea : Il video di Cronaca di un tempo incerto di #MicheleBravi verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Rom… - SkySportMotoGP : ? Per Quartararo c'è il primo match point ?? Bagnaia è l'unico che può rovinargli la festa ?? I dati del confronto tr… - CCaselliSugar : Il documentario CATERINA CASELLI - UNA VITA, CENTO VITE sarà presentato in anteprima mercoledì 20 ottobre come Even… - RoccoTerlizzi : RT @Tg3web: 'Strappare lungo i bordi', è l'attesissima serie animata che Zerocalcare ha presentato, oggi, in anteprima alla Festa del Cinem… - wireditalia : Presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma e in arrivo online dal 17 novembre, Strappare lungo i bordi d… -