Festa del cinema di Roma, tre film da vedere (uno con Pierfrancesco Favino in forma strepitosa) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ricordi che accompagnano intere esistenze e che aiutano a elaborare i lutti da cui si originano. Poco importa siano incisi in fotogrammi di un secondo o raccontate nel diario di una vita: ciò che conta è che dalla memoria individuale divengano simboli per quella collettiva grazie al gesto letterario e cinematografico. Tre belle opere dalla 16ma Festa del cinema di Roma si accomunano per una riflessione, diversamente elaborata, su questo tema fondativo per l'arte e sul modo di rappresentarlo attraverso il flusso temporale. Si tratta di Promises di Amanda Sthers con uno straordinario Pierfrancesco Favino che recita l'intero film in perfetto inglese, Mothering Sunday di Eva Husson "ereditato" dalle Special Screenings del Festival di Cannes e One Second del maestro cinese ...

