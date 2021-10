Festa del Cinema di Roma, con “Anima bella” si racconta l’Italia rurale e l’amore incondizionato di una figlia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Dario Albertini porta sul grande schermo la sua ultima fatica Cinematografica dal titolo Anima bella. È la storia di una ragazza, Gioia, appena diciottenne, ma dal pensiero adulto perché messa al mondo in una realtà dalla semplicità complessa. Per quanto l’ambiente rurale sia una natura rustica, bonaria agli occhi di chi osserva, appare differente invece da chi ne conosce l’odore, la ruvidità del terreno. Gioia, fa un lavoro che ama ed è ben voluta da tutti. Ma la persona a lei più cara la costringerà a stravolgere la sua vita. Le stagioni della sua esistenza non compiranno un ciclo naturale, ma cadranno in sacrificio per l’amore che prova per suo padre. “Il film è stato girato più di due anni fa ormai e poi è successo il disastro: il lockdown“; ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Dario Albertini porta sul grande schermo la sua ultima faticatografica dal titolo. È la storia di una ragazza, Gioia, appena diciottenne, ma dal pensiero adulto perché messa al mondo in una realtà dalla semplicità complessa. Per quanto l’ambientesia una natura rustica, bonaria agli occhi di chi osserva, appare differente invece da chi ne conosce l’odore, la ruvidità del terreno. Gioia, fa un lavoro che ama ed è ben voluta da tutti. Ma la persona a lei più cara la costringerà a stravolgere la sua vita. Le stagioni della sua esistenza non compiranno un ciclo naturale, ma cadranno in sacrificio perche prova per suo padre. “Il film è stato girato più di due anni fa ormai e poi è successo il disastro: il lockdown“; ...

