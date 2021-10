Festa del cinema di Roma 2021 – Strappare lungo i bordi: Recensione dei primi due episodi della serie Netflix di Zerocalcare! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zerocalcare sbarca su Netflix e abbiamo visto in anteprima alla Festa del cinema di Roma i primi due episodi della sua serie! Da più di 10 anni Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è entrato nella storia del fumetto italiano. Lentamente, infatti, le sue opere si sono affermate sul mercato fino a diventare dei veri e propri best seller cosa che ha portato il giovane fumettista sotto ai riflettori anche del pubblico generalista. Nel 2018 il suo personaggio debutta al cinema con l’adattamento cinematografico de “La profezia dell’armadillo” dove l’autore ha partecipato alla sceneggiatura. Nel 2020, durante il lockdown, ha pubblicato una “serie” animata intitolata “Rebibbia Quarantine”. Il successo di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Zerocalcare sbarca sue abbiamo visto in anteprima alladeldiduesua! Da più di 10 anni Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è entrato nella storia del fumetto italiano. Lentamente, infatti, le sue opere si sono affermate sul mercato fino a diventare dei veri e propri best seller cosa che ha portato il giovane fumettista sotto ai riflettori anche del pubblico generalista. Nel 2018 il suo personaggio debutta alcon l’adattamentotografico de “La profezia dell’armadillo” dove l’autore ha partecipato alla sceneggiatura. Nel 2020, durante il lockdown, ha pubblicato una “” animata intitolata “Rebibbia Quarantine”. Il successo di ...

