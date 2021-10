Festa del cinema di Roma 2021 – One Second: recensione di un dolcissimo omaggio al Cinema (Di lunedì 18 ottobre 2021) La corsa folle di un padre per riuscire a rivedere, seppur per un Secondo, il volto della figlia si incontra con un’orfana piena di spirito a cui la vita ha già tolto tutto. Uno scontro che si trasformerà in incontro mentre sullo sfondo viene dipinto un omaggio al Cinema. Nella Cina di Mao Tse-Tung un uomo si trascina stancamente attraverso un esteso deserto. È Zhang Jiusheng, in fuga da un passato che non vuole rivelare ma con un obiettivo ben chiaro: assistere alla proiezione del cinegiornale per rivedere il volto di sua figlia. Proprio quando scopre il luogo della proiezione però uno dei rotoli che compongono il film viene rubato e Zhang inizia la sua avventura. Zhang Yimou ci trasporta in un mondo poetico e delicato, sin dalle prime inquadrature di un deserto immenso tanto morbido quanto pericoloso. Movimenti di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) La corsa folle di un padre per riuscire a rivedere, seppur per uno, il volto della figlia si incontra con un’orfana piena di spirito a cui la vita ha già tolto tutto. Uno scontro che si trasformerà in incontro mentre sullo sfondo viene dipinto unal. Nella Cina di Mao Tse-Tung un uomo si trascina stancamente attraverso un esteso deserto. È Zhang Jiusheng, in fuga da un passato che non vuole rivelare ma con un obiettivo ben chiaro: assistere alla proiezione del cinegiornale per rivedere il volto di sua figlia. Proprio quando scopre il luogo della proiezione però uno dei rotoli che compongono il film viene rubato e Zhang inizia la sua avventura. Zhang Yimou ci trasporta in un mondo poetico e delicato, sin dalle prime inquadrature di un deserto immenso tanto morbido quanto pericoloso. Movimenti di ...

Advertising

IlContiAndrea : Il video di Cronaca di un tempo incerto di #MicheleBravi verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Rom… - SkySportMotoGP : ? Per Quartararo c'è il primo match point ?? Bagnaia è l'unico che può rovinargli la festa ?? I dati del confronto tr… - CCaselliSugar : Il documentario CATERINA CASELLI - UNA VITA, CENTO VITE sarà presentato in anteprima mercoledì 20 ottobre come Even… - ClaudiaBruno00 : RT @RBcasting: Alla Festa del Cinema di Roma ci sarà spazio anche per raccontare le storie e i volti delle donne in Afghanistan con la most… - 5secofgarrix : viene a cagare il cazzo a me per il prezzo di una photocard e poi mette le pc del festa ad un rene e mezzo, quando… -