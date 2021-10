Ferrovienord | previsti 121 | 8 milioni per ulteriori investimenti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Consiglio regionale ha approvato emendamenti all’assestamento di bilancio che prevedono complessivamente 121,8di euro perfinalizzati all’efficientamento e allo sviluppo della rete ferroviaria gestita da. “L’approvazione degli emendamenti – commenta l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – è una buona notizia e va nella direzione di implementare le risorse per la rete di, di competenza regionale. Da parte nostra l’impegno prosegue con convinzione: i 121,8di euro si andranno ad aggiungere aglidi Regione Lombardia giàdal contratto di programma con. E che valgono qualcosa come ...

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovienord previsti

Qualitytravel.it

Poi, dal tour operator Albatravel gli operatori potranno acquistare dei pacchetti,dalla ... Ogni anno con Fondazione Fs emettiamo in campo un calendario di viaggi, distribuiti ...... aerei, autobus, metro, aerei), Scuola e uffici pubblici: lunedì 11 ottobre sonodisagi in ... sulla retepotranno verificarsi ripercussioni fino alle 24 del giorno 11 per uno ...I comitati pendolari denunciano anche la soppressione di corse che dovevano essere effettuate. Lo sciopero convocato dai sindacati di base (anche) contro il Green pass obbligatorio ...MILANO - I sindacati Cub Trasporti, Sgb, Cobas e Usb Lavoro Privato hanno aderito allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, dalle 21 di domenica 10 ottobre alle 21 di lunedì 11 ...