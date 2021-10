Fedez compie gli anni | Chiara Ferragni non si risparmia | il costo del regalo lascia senza parole i fan

(Di lunedì 18 ottobre 2021)32non bada a spese per ila suo marito. L’imprenditrice digitale lo aveva annunciato: «Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine». E le aspettative sono state mantenute: dalla torta alle querele che tanto ha fatto ridere, alin cuinon si è certota. Il «regalino» per il marito neo 32enne è costato almeno 20mila euro. Che i due non abbiano problemi finanziari è una cosa conosciuta e, anzi, i Ferragnez da quando stanno insieme hanno moltiplicato i loro introiti. Ma ildial suo Fede(z) è da sogno. Un gioiello super lusso che in tanti ...

32 anni e Chiara Ferragni non bada a spese per il regalo a suo marito. L'imprenditrice digitale lo aveva annunciato: 'Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine '. E le ...E' impossibile stimare con precisione il costo del prezioso collier, essendo stato fatto ad hoc per. Basandosi però sugli articoli in vendita sul sito del brand, si può ipotizzare un valore ...Fedez compie 32 anni e Chiara Ferragni non bada a spese per il regalo a suo marito. L'imprenditrice digitale lo aveva annunciato: «Per il compleanno di Fede ho preparato tante ...Il rapper Fedez spegne 32 candeline e la moglie Chiara Ferragni lo sorprende con dono personalizzato... poi esce col nude look firmato Saint Laurent ...