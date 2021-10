Fecondazione assistita | con la pandemia 5mila nascite in meno in Italia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’arrivo dellada Covid-19 ha avuto ripercussioni anche sui percorsi di. Si stima che inquest’anno lesaranno in totaledi 400mila. Già da tempo il nostro Paese è ultimo in Unione Europea e tra gli ultimi al mondo per tasso di natalità. Crollano leindopo i mesi di isolamento Quest’anno, a causa della, nascerannobambini inin. La sospensione delle attività e le rinunce alle visite mediche dovute ai mesi di isolamento hanno ridotto lein un Paese con il tasso di natalità già tra i più bassi al mondo, ovvero 7 nati ogni mille abitanti. Secondo l’Istat, In ...

Promette l'abolizione della prostituzione, annuncia che verrà allargato il diritto alla riproduzionea donne single, lesbiche e transessuali, difende la legge trans approvata nei mesi scorsi. E poi si prepara a smontare la riforma del lavoro e la cosiddetta "legge bavaglio", due dei ...La casistica è però complessa: in alcuni casi la legge dello Stato potrebbe proibire qualcosa che è lecito per la religione (come la diagnosi pre - impianto nella legge sulla, ...Alla fecondazione assistita ricorrono ogni anno il 3% delle coppie. A causa della pandemia, quest'anno ci saranno 5mila nascite in meno.Come se non bastasse, ritardi o rinunce legati ai problemi degli scorsi mesi di isolamento e attività sospese o al rallentatore hanno appunto ridotto ulteriormente le nascite, almeno di altri 5mila ba ...