Fear The Walking Dead 7 prende il posto di The Walking Dead ma che fine ha fatto Alicia? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mentre i fan cercano ancora di metabolizzare il finale di metà stagione di The Walking Dead, c'è chi è pronto a concentrarsi su Fear The Walking Dead 7 in onda alla domenica sera negli Usa. Proprio qualche ora fa lo spin-off ha iniziato la sua corsa all'insegna di zombie radioattivi e di tutti i pericoli che questo implica per i sopravvissuti. ATTENZIONE SPOILER! In "The Beacon", nella terra desolata irradiata bombardata da dieci testate nucleari, Will cerca gli scarti provando a stare lontano da due nuovi tipi di vaganti: quelli meno dannosi uccisi dalle esplosioni e quelli più pericolosi che sono morti a causa delle radiazioni. Come se questo non bastasse, un'altra minaccia è apparsa all'orizzonte ovvero il nuovo misterioso ...

