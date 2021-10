Fauci: "Feste sicure con i vaccini". Come siamo passati da "Halloween col coprifuoco" a "Halloween con chi vuoi" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Da Halloween in poi, quest’anno per i vaccinati le Feste saranno sicure. La rassicurazione arriva direttamente dal dottor Anthony Fauci, virologo, consigliere medico della Casa Bianca nella lotta al Covid. “Sono fermamente convinto che se voi e i vostri cari siete vaccinati, potrete godervi Halloween, dolcetto o scherzetto, e certamente il Ringraziamento e Natale con la vostra famiglia”, ha detto lo scienziato intervistato dalla Abc. Fauci ha comunque voluto ribadire l’importanza della vaccinazione: “Non solo per la vostra salute, ma per quella della vostra famiglia e il bene della comunità, per tenere il livello di infezione basso”. Secondo i dati del Cdc il77% degli americani sopra i 12 anni hanno ricevuto almeno una dose, mentre il67% sono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dain poi, quest’anno per i vaccinati lesaranno. La rassicurazione arriva direttamente dal dottor Anthony, virologo, consigliere medico della Casa Bianca nella lotta al Covid. “Sono fermamente convinto che se voi e i vostri cari siete vaccinati, potrete godervi, dolcetto o scherzetto, e certamente il Ringraziamento e Natale con la vostra famiglia”, ha detto lo scienziato intervistato dalla Abc.ha comunque voluto ribadire l’importanza della vaccinazione: “Non solo per la vostra salute, ma per quella della vostra famiglia e il bene della comunità, per tenere il livello di infezione basso”. Secondo i dati del Cdc il77% degli americani sopra i 12 anni hanno ricevuto almeno una dose, mentre il67% sono ...

