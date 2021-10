(Di lunedì 18 ottobre 2021) di Carlo Calenda. Esiste un disvalore comune tra populisti e sovranisti: la negazione dei doveri associati ai diritti. Da qui nascono il reddito di cittadinanza, quota 100, i tamponi gratis, l’Alitalia pubblica (e morta), l’Ilva miracolosamente trasformata in un’acciaieria verde etc. Allo Stato, presentato come entità separata e in molti casi nemica dei cittadini, si chiede

Advertising

VittorioSgarbi : Triste che la CGIL si sia prestata a squallida strumentalizzazione alla vigila del ballottaggio di Roma. Ridicola p… - CarloCalenda : Fare politica non è fare rumore, passando il tempo a spostare il confine tra destra e sinistra a proprio comodo. Do… - ilfoglio_it : Grazie a una condizione economica migliore delle attese, l’Italia ha una riserva da spendere pari all’1,2 per cento… - IlConteIT : @lageloni E c'è da riflettere anche sul fatto che al primo turno molta gente ha preferito fare altro. Dopo un anno… - annoupanoux : RT @francescagraz1: Con un tesoretto di 20 miliardi si può fare la rivoluzione fiscale. Con condizione economica migliore delle attese, l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Fare politica

Il Riformista

Sarà l'affluenza ada ago della bilancia ai ballottaggi nelle grandi città che si chiudono oggi alle 15. Ieri alle ... "La società italiana sta superando la fase dell'anti -ma non sa bene ...E per le vittime non c'è stato nulla da. I corpi sono stati recuperati con un elicottero e ieri si è svolto il riconoscimento delle salme. La Farnesina ha informato le famiglie che presto ...Manca la “Politica”, quella con la “P” maiuscola, a San Marco in Lamis. Lo dimostra ancora una volta l’individualismo che corre sfrenato in questa o ...La revisione del reddito di cittadinanza e la riforma degli ammortizzatori sociali. E poi c’è quella del fisco, col taglio del cuneo. La partita della Manovra si gioca sul difficile equilibrio fra le ...