Facebook, nuovo social in arrivo: potrebbe rivoluzionare tutto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Facebook è pronta alla nascita di una nuova piattaforma che potrebbe cambiare tutto. Per la sua progettazione, si è promessa di assumere tanti lavoratori. Facebook (AdobeStock)Sappiamo bene come i grandi manager dei social non possono fermarsi a quello che hanno. Gli investimenti sono all’ordine del giorno. Esplorare le nuove opportunità digitali non può che fare bene al proprio business. Ed è proprio quello che sembra voler fare la società del CEO Mark Zuckerberg. Il Web ci fornisce sempre nuove opportunità. Sia agli utenti che, e soprattutto, a chi ha la possibilità di inventare cose nuove. Ed ecco la novità che ha pensato Facebook: lanciare una nuova piattaforma che potrebbe rivoluzionare tutto. ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021)è pronta alla nascita di una nuova piattaforma checambiare. Per la sua progettazione, si è promessa di assumere tanti lavoratori.(AdobeStock)Sappiamo bene come i grandi manager deinon possono fermarsi a quello che hanno. Gli investimenti sono all’ordine del giorno. Esplorare le nuove opportunità digitali non può che fare bene al proprio business. Ed è proprio quello che sembra voler fare la società del CEO Mark Zuckerberg. Il Web ci fornisce sempre nuove opportunità. Sia agli utenti che, e soprat, a chi ha la possibilità di inventare cose nuove. Ed ecco la novità che ha pensato: lanciare una nuova piattaforma che. ...

Advertising

RSInews : 'Metaverso', Facebook scommette sull’Europa - Mark Zuckerberg mira a creare fino a 10'000 posti di lavoro nel Vecch… - SerenaBellavita : RT @claudiolub: “24 anni dopo semplicemente Grazie!” Non ci perderemo di vista forse … chissà … intanto semplicemente Grazie! In bocca al l… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Facebook: 10mila nuovi posti lavoro in Ue in 5 anni) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - FranzTesio : RT @claudiolub: “24 anni dopo semplicemente Grazie!” Non ci perderemo di vista forse … chissà … intanto semplicemente Grazie! In bocca al l… - giannideluig : RT @claudiolub: “24 anni dopo semplicemente Grazie!” Non ci perderemo di vista forse … chissà … intanto semplicemente Grazie! In bocca al l… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook nuovo Incidente in Arabia, chi erano i tre ballerini morti ...per partecipare all'evento di inaugurazione di un nuovo teatro. Nicolas Esposto Esposto, 28 anni, era nato in Francia, ma era cresciuto nell'Agrigentino, a San Giovanni Gemini. Sulla pagina facebook ...

Facebook investe in Europa, 10mila posti lavoro in 5 anni ... commenta Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia. Il termine metaverso è stato usato per ... Viene considerata la nuova frontiera di Internet, un nuovo grande mondo virtuale dove gli utenti, ...

Facebook investe in Europa, 10mila posti lavoro in 5 anni Agenzia ANSA Facebook, nuovo social in arrivo: potrebbe rivoluzionare tutto Sia agli utenti che, e soprattutto, a chi ha la possibilità di inventare cose nuove. Ed ecco la novità che ha pensato Facebook: lanciare una nuova piattaforma che potrebbe rivoluzionare tutto. Una ...

Facebook investe nel metaverso: 10 mila posti di lavoro in UE Nei prossimi cinque anni, Facebook investe nel metaverso in Europa, portando 10 mila nuovi posti di lavoro in UE. Scopri di più ...

...per partecipare all'evento di inaugurazione di unteatro. Nicolas Esposto Esposto, 28 anni, era nato in Francia, ma era cresciuto nell'Agrigentino, a San Giovanni Gemini. Sulla pagina...... commenta Luca Colombo, Country Director diItalia. Il termine metaverso è stato usato per ... Viene considerata la nuova frontiera di Internet, ungrande mondo virtuale dove gli utenti, ...Sia agli utenti che, e soprattutto, a chi ha la possibilità di inventare cose nuove. Ed ecco la novità che ha pensato Facebook: lanciare una nuova piattaforma che potrebbe rivoluzionare tutto. Una ...Nei prossimi cinque anni, Facebook investe nel metaverso in Europa, portando 10 mila nuovi posti di lavoro in UE. Scopri di più ...