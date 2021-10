Facebook, nei prossimi 5 anni 10mila nuovi posti di lavoro in Ue per sviluppare il metaverso (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Facebook ha annunciato un piano per la creazione di 10mila posti di lavoro altamente qualificati nell’Unione europea nei prossimi 5 anni. “Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo”, si legge in una nota dell’azienda. L’impegno in Europa sarà rivolto in particolare alla creazione del metaverso, “una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”. “Il metaverso – ha spiegato Facebook – si basa sull’idea che rafforzando la sensazione di “presenza virtuale”, l’interazione online può diventare molto più vicina all’esperienza che si ha con le interazioni di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha annunciato un piano per la creazione didialtamente qualificati nell’Unione europea nei. “Questo investimento è un voto di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo”, si legge in una nota dell’azienda. L’impegno in Europa sarà rivolto in particolare alla creazione del, “una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”. “Il– ha spiegato– si basa sull’idea che rafforzando la sensazione di “presenza virtuale”, l’interazione online può diventare molto più vicina all’esperienza che si ha con le interazioni di ...

