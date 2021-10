Facebook creerà 10mila posti di lavoro in Europa per dare vita al suo metaverso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Annuncio dei vicepresidenti Nick Clegg e Javier Olivan: l'Europa "sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il metaverso, la piattaforma informatica del futuro" Leggi su repubblica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Annuncio dei vicepresidenti Nick Clegg e Javier Olivan: l'"sarà messa al centro dei nostri piani per aiutare a costruire il, la piattaforma informatica del futuro"

