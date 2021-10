Facebook assume 10mila persone in Europa (e Italia) per creare il “metaverso” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sperimentato nel gaming, il metaverso è considerato il prossimo eldorado del web. Menlo Park ci crede e fa appello all’Ue: «Serve il mercato unico digitale» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sperimentato nel gaming, ilè considerato il prossimo eldorado del web. Menlo Park ci crede e fa appello all’Ue: «Serve il mercato unico digitale»

Advertising

ElioLannutti : Facebook assume in Europa: 10mila persone in 5 anni. Daranno vita al Metaverso - InvestireB : Facebook assume 10.000 lavoratori in UE per il suo “metaverso” | - kopeboy : RT @sole24ore: ?? #Facebook assume 10mila persone in #Europa (e #Italia) per creare il #metaverso: - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Facebook assume 10mila persone in Europa (e Italia) per creare il metaverso - MICIO7BEAR : RT @sole24ore: ?? #Facebook assume 10mila persone in #Europa (e #Italia) per creare il #metaverso: -