Facebook assume: 10mila nuovi posti di lavoro nei prossimi 5 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Facebook assume e investe in Europa. Il social network sta per lanciare una nuova piattaforma rivoluzionaria per connettere le persone online e punta a creare 10mila nuovi posti di lavoro altamente qualificati nei prossimi 5 anni. Le assunzioni saranno tutte dedicate alla realizzazione del cosiddetto “Metaverse”, una piattaforma di “esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”. Facebook, assunzioni in Europa L’annuncio è arrivato dal vicepresidente del gruppo, Nick Clegg, responsabile degli affari pubblici. Per Clegg, l’investimento è un “segnale di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo”. Peraltro, aggiunge, “l’Ue ha anche ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021)e investe in Europa. Il social network sta per lanciare una nuova piattaforma rivoluzionaria per connettere le persone online e punta a crearedialtamente qualificati nei. Le assunzioni saranno tutte dedicate alla realizzazione del cosiddetto “Metaverse”, una piattaforma di “esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”., assunzioni in Europa L’annuncio è arrivato dal vicepresidente del gruppo, Nick Clegg, responsabile degli affari pubblici. Per Clegg, l’investimento è un “segnale di fiducia nella forza dell’industria tecnologica europea e nel potenziale del talento tecnologico europeo”. Peraltro, aggiunge, “l’Ue ha anche ...

Advertising

infoiteconomia : Facebook assume, 10mila nuovi posti di lavoro in cinque anni in tutta Europa - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Facebook assume 10mila persone in #Europa (e #Italia) per creare il #metaverso: - sole24ore : ?? #Facebook assume 10mila persone in #Europa (e #Italia) per creare il #metaverso: - infoiteconomia : Facebook assume 10mila persone in Europa (e Italia) per creare il metaverso -