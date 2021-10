Facchinetti aggredito da McGregor | la testimonianza shock di Benjamin Mascolo VIDEO

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quel che è successo a Francesconelle ultime ore ha dell’incredibile, l’imprenditore è statodal campione di MMA Conor, che gli avrebbe sferrato un pugno in pieno volto: dopo la prima denuncia social della vittima, è arrivata ladi, presente durante la rissa con la moglie Bella Thorne. Leggi...

Advertising

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - Agenzia_Ansa : Francesco #Facchinetti aggredito da Conor McGregor: 'E' una persona violenta e pericolosa. Mi ha picchiato senza mo… - RedazioneLaNews : #Milano Video | Facchinetti ferito sui social: 'Mi ha aggredito Conor McGregor' - RedazioneLaNews : #Milano Dj Francesco denuncia: 'Aggredito da Conor McGregor, mi ha spaccato labbro e naso' -

Ultime Notizie dalla rete : Facchinetti aggredito

Francescoda Conor McGregor: 'Mi ha tirato un pugno, potevo morire' L'AGGRESSIONE A KHABIB Nell'ottobre dell'anno successivo McGregor è atteso dalla sfida con l'allora nuova ...Francescotorna a parlare dell'aggressione surreale di Conor McGregor avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ancora molto deluso e con il volto tumefatto, l'imprenditore spiega: 'Ho lavorato ...Francesco Facchinetti, conduttore televisivo e produttore musicale, figlio di Roby - cantautore e tastierista dei Pooh - ha subito una violenta aggressione da parte di Conor McGregor, noto artista cam ...Tre arresti, cauzioni per 62 mila dollari e una cifra imprecisata spesa in multe prese a ogni latitudine e dalle più disparate autorità. Con la chicca, in senso negativo si intende, ...