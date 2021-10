F1, sei gare al termine del Mondiale: quali piste sono favorevoli alla Red Bull e quali alla Mercedes (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo finale di stagione del Mondiale di Formula Uno 2021 è letteralmente dominato dal numero 6. sono 6, infatti, le gare che ci separano dalla fine del campionato. sono 6 i punti separano che separano il leader della classifica generale Max Verstappen da Lewis Hamilton nella loro avvincente battaglia verso il titolo iridato. Non solo, per rimarcare l’assoluto equilibrio che abbiamo vissuto in questa annata, i due grandi rivali si sono scambiati la vetta della graduatoria proprio 6 volte. Quando anche i numeri sottolineano alla perfezione uno scontro che sta diventando davvero leggendario… Ad ogni modo, uno dei due fuoriclasse alzerà al cielo di Abu Dhabi il trofeo di campione del mondo. Si tratterebbe del primo per l’olandese, mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questo finale di stagione deldi Formula Uno 2021 è letteralmente dominato dal numero 6.6, infatti, leche ci separano dfine del campionato.6 i punti separano che separano il leader della classifica generale Max Verstappen da Lewis Hamilton nella loro avvincente battaglia verso il titolo iridato. Non solo, per rimarcare l’assoluto equilibrio che abbiamo vissuto in questa annata, i due grandi rivali siscambiati la vetta della graduatoria proprio 6 volte. Quando anche i numeri sottolineanoperfezione uno scontro che sta diventando davvero leggendario… Ad ogni modo, uno dei due fuoriclasse alzerà al cielo di Abu Dhabi il trofeo di campione del mondo. Si tratterebbe del primo per l’olandese, mentre ...

