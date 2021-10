Everton, Benitez contro gli arbitri: “I portieri vanno tutelati, in Europa funziona così” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Credo ci sia un problema, perché vengo dalla Spagna e i portieri sono più tutelati, in Europa funziona così. In genere, quando un giocatore fa ostruzione sul portiere, viene data la punizione. Poi si può discutere se fosse angolo o meno. Quando il portiere va sul pallone non può vedere quello che succede intorno a lui: in tal senso va protetto. L’ho già detto tanti anni fa e la mia percezione non è cambiata”. così Rafa Benitez, a commento di Everton-West Ham, incontro valevole per la Premier League 2021/2022 e terminato 0-1 in favore degli Hammers. Il tecnico spagnolo, ex Inter e Napoli tra le altre, ha contestato animatamente il gol-vittoria di Angelo Ogbonna, scaturito da una possibile ostruzione sul portiere Jordan Pickford. ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Credo ci sia un problema, perché vengo dalla Spagna e isono più, in. In genere, quando un giocatore fa ostruzione sul portiere, viene data la punizione. Poi si può discutere se fosse angolo o meno. Quando il portiere va sul pallone non può vedere quello che succede intorno a lui: in tal senso va protetto. L’ho già detto tanti anni fa e la mia percezione non è cambiata”.Rafa, a commento di-West Ham, invalevole per la Premier League 2021/2022 e terminato 0-1 in favore degli Hammers. Il tecnico spagnolo, ex Inter e Napoli tra le altre, ha contestato animatamente il gol-vittoria di Angelo Ogbonna, scaturito da una possibile ostruzione sul portiere Jordan Pickford. ...

