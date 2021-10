Euronext lancia il nuovo indice per le blue-chip sostenibili di Borsa Italiana

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Tele) –(la società che controlla le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano) ha annunciato il lancio delMIB® ESG1, il primoESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alleitaliane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani quotati che presentano le migliori pratiche ESG. Il MIB® ESG è il secondonazionale ESG di, dopo il CAC40 ESGto nel marzo 2021. L’comprende le migliori 40 società sulla base di criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti ESG. Le aziende non ammissibili sono quelle coinvolte ...